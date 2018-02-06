На Житомирщине произошел пожар на территории деревообрабатывающего предприятия

Совместными усилиями пожар сначала локализовали и в 19:20 – ликвидировали полностью.

На Житомирщине спасатели тушили пожар на территории деревообрабатывающего предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Так, 5 февраля в 17:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании, расположенное на территории деревообрабатывающего предприятия в селе Облитки Радомышльского района. Об этом спасателям сообщил один из работников объекта, который и увидел пожар.

Уже на месте спасатели и работники местной пожарной охраны установили, что горит в подсобном помещении здания, а огонь охватил около 200 кв. м перекрытие возле дымохода.

Совместными усилиями пожар сначала локализовали и в 19:20 – ликвидировали полностью. Чтобы избежать повторного возгорания, спасатели разобрали конструкции крыши.

Огонь уничтожил около 200 кв. м деревянной обрешетки на перекрытии. Погибших и травмированных нет.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления.