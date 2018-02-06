Самые красивые: сколько стоят наряды звезд (видео)

Какой казус случился с Дмитрием Комаровым перед звездной тусовкой и кто стал самой красивой и дорогой звездой страны, рассказали журналисты программы "Гроші".

К появлению на красной дорожке многие звезды начинают готовиться задолго до мероприятия, тщательно подбирая наряд и продумывая каждую деталь образа.

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В этом году дресс-код церемонии награждения премии "Viva! Самые красивые-2018" был black tie, и практически все гости придержались дресс-кода.

Некоторые украинские знаменитости для премии выбрали яркие наряды насыщенного красного цвета, который невозможно не заметить на ковровой дорожке. К примеру, Юлия Санина надела роскошный наряд с пышной юбкой и стразами от известного мирового бренда.

Какой казус случился с Дмитрием Комаровым перед звездной тусовкой и кто стал самой красивой и дорогой звездой страны, рассказали журналисты программы "Гроші".