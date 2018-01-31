Марина Порошенко посетила Центр реабилитации детей в областном специализированном доме ребенка в Житомире

Вместе с Мариной Порошенко учреждение посетили Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко и председатель ОГА Игорь Гундич.

Жена Президента Марина Порошенко осмотрела Центр реабилитации детей, который функционирует на базе Житомирского областного специализированного дома ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Вместе с Мариной Порошенко посетили заведение сегодня, 31 января, Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко и председатель ОГА Игорь Гундич.

"Областной специализированный дом ребенка сегодня является примером реформирования интернатных заведений и внедрения инклюзивного образования, ведь здесь дети до 6 лет проходят реабилитацию и получают медицинскую помощь, находясь вместе с родителями",- отмечают в облгосадминистрации.

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В учреждении функционирует центр медико-социальной реабилитации с современной базой. В отделе физиотерапевтической реабилитации работают кабинет массажа, кабинеты свето - и теплолечения, ароматерапии и рефлексотерапии, гидрокинезотерапии, лечебной физкультуры, ультразвуковой диагностики, ингаляторий, бассейн.

Педагогическая диагностика и коррекция проходит в кабинетах творческой самореализации, музыкотерапии, логопеда, дефектолога, классической песочной терапии, Монтессори-терапии, сенсорной интеграции.

В отделении медико-социальной реабилитации в течение 2017 года получили помощь 589 детей.