В Новограде-Волынском продолжат строительство хирургического корпуса (фото)

Руководитель Житомирщины заявил, что Новоград-Волынский признан госпитальным округом, и для того, чтобы уже сегодня предоставлять качественные медицинские услуги, необходимо в кратчайшие сроки достроить хирургический корпус.

В Новограде-Волынском на Житомирщине планируют продолжить строительство хирургического корпуса горрайонного территориального объединения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, хирургический корпус Новоград-Волынского горрайонного территориального объединения может получить финансирование за счет Государственного фонда регионального развития.

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«Новоград-Волынский признан госпитальным округом, и для того, чтобы уже сегодня предоставлять качественные медицинские услуги, необходимо в кратчайшие сроки достроить хирургический корпус», – цитирует пресс-служба облгосадминистрации председателя ОГА Игоря Гундича.

По его данным, в прошлом году на этот объект было выделено 8,6 млн грн из областного бюджета и за счет софинансирования из местного бюджета.

Теперь же в случае софинансирования из местного бюджета часть средств на продолжение строительства смогут направить из Государственного фонда регионального развития уже в 2018 году, если этот объект пройдет соответствующий конкурс.

«Объект непростой, необходимо не менее 70 млн грн, чтобы его завершить. Я думаю, что совместными усилиями и общим подходом такой объект можно закончить. Сроки для окончания строительства мы ставить не можем, но я думаю, что до 2020 года будет достаточно времени, чтобы его закончить. Я буду убеждать членов нашей комиссии в том, что объект необходимо включить в список объектов, которые будут финансироваться за средства Государственного фонда регионального развития, а дальше уже следующее слово - за местными властями в вопросе софинансирования», – добавил Гундич.