В Киеве починили фуникулер
16:41, 31 января 2018Общество
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С утра 31 января транспорт не работал из-за технической неисправности.
Работа киевского фуникулера восстановлена / Facebook, Коммунальное предприятие "Киевпастранс"
Специалисты коммунального предприятия «Киевпастранс» устранили техническую неисправность в работе киевского фуникулера.
Читайте также"Маршруточная мафия" в Киеве: почти каждое второе авто ездит нелегально (видео)Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
«Внимание! С 16:00 работа фуникулера восстановлена! Техническая неисправность устранена!», - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что с семи часов утра 31 января работа киевского фуникулера была заблокирована по техническим причинам.
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