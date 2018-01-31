В Киеве починили фуникулер

С утра 31 января транспорт не работал из-за технической неисправности.

Специалисты коммунального предприятия «Киевпастранс» устранили техническую неисправность в работе киевского фуникулера.

Читайте также"Маршруточная мафия" в Киеве: почти каждое второе авто ездит нелегально (видео)Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Внимание! С 16:00 работа фуникулера восстановлена! Техническая неисправность устранена!», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с семи часов утра 31 января работа киевского фуникулера была заблокирована по техническим причинам.