В Киеве починили фуникулер

16:41, 31 января 2018
Общество
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Работу киевского фуникулера восстановлено / Facebook, Коммунальное предприятие

Читайте также"Маршруточная мафия" в Киеве: почти каждое второе авто ездит нелегально (видео)Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Внимание! С 16:00 работа фуникулера восстановлена! Техническая неисправность устранена!», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с семи часов утра 31 января работа киевского фуникулера была заблокирована по техническим причинам.

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Теги: #Киев#Фуникулер