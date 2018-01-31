Сегодня утром в Киеве поломался фуникулер

Сейчас на месте работают специалисты «Киевпастранса».

Сегодня с семи часов утра по техническим причинам заблокирована работа киевского фуникулера.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

«С семи утра 31 января заблокирована работа фуникулера по техническим причинам. В настоящее время на месте работают специалисты», - говорится в сообщении.

О возобновлении работы фуникулера обещают сообщить дополнительно. Между тем, для обеспечения пассажирских перевозок организовали автобусное сообщение.