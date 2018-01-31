Сегодня утром в Киеве поломался фуникулер
08:58, 31 января 2018Общество
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Сейчас на месте работают специалисты «Киевпастранса».
О возобновлении работы фуникулера обещают сообщить дополнительно / фото УНИАН
Сегодня с семи часов утра по техническим причинам заблокирована работа киевского фуникулера.
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Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП «Киевпасстранс».
«С семи утра 31 января заблокирована работа фуникулера по техническим причинам. В настоящее время на месте работают специалисты», - говорится в сообщении.
О возобновлении работы фуникулера обещают сообщить дополнительно. Между тем, для обеспечения пассажирских перевозок организовали автобусное сообщение.
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