Сегодня утром в Киеве поломался фуникулер

08:58, 31 января 2018
Общество
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О возобновлении работы фуникулера обещают сообщить дополнительно / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

«С семи утра 31 января заблокирована работа фуникулера по техническим причинам. В настоящее время на месте работают специалисты», - говорится в сообщении.

О возобновлении работы фуникулера обещают сообщить дополнительно. Между тем, для обеспечения пассажирских перевозок организовали автобусное сообщение.

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Теги: #Киевский фуникулер#фуникулер в Киеве#транспорт Киева