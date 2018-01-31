Памяти Леонида Каденюка: первый украинец, покоривший космос за время независимости (видео)

15:29, 31 января 2018
Общество
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Не стало Леонида Каденюка / фото УНИАН

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в Черновицкой области. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле. Провел в космосе 15 суток 16 часов и 35 минут. Леонид Каденюк навсегда останется в памяти украинцев тем, кто первым в независимой Украине покорил космос.

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