Памяти Леонида Каденюка: первый украинец, покоривший космос за время независимости (видео)

В Киеве на 68 году жизни скончался Леонид Каденюк.

Леонид Каденюк был первым космонавтом независимой Украины, а также народным депутатом Украины 4-го созыва.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в Черновицкой области. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле. Провел в космосе 15 суток 16 часов и 35 минут. Леонид Каденюк навсегда останется в памяти украинцев тем, кто первым в независимой Украине покорил космос.

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