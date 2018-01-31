Председатель Житомирской ОГА Гундич подписал Меморандум о сотрудничестве в формировании Инклюзивно-ресурсных центров

Документ подписали в рамках рабочего визита на Житомирщину жены Президента Украины Марины Порошенко.

Председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич сегодня подписал Меморандум о сотрудничестве по формированию сети Инклюзивно-ресурсных центров с руководителями органов местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали в Центре развития местного самоуправления в Житомире в рамках рабочего визита на Житомирщину жены Президента Украины Марины Порошенко.

Участие в этом мероприятии, кроме Марины Порошенко и Игоря Гундича, также приняли председатели объединенных территориальных общин региона, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, руководители райгосадминистраций, власти города.

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По словам жены Президента, Фонд Петра Порошенко вместе и с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ разработали типовой проект создания Инклюзивно-ресурсного центра в территориальной общине, который поможет быстрее открыть такие центры. «Сейчас реализация этого проекта стартует на Житомирщине и я верю, что в будущем этот пример будет успешно внедрен по всей Украине», - сказала Марина Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня супруга Президента Украины Марина Порошенко с рабочим визитом находится на Житомирщине. Она провела встречу по созданию системы Инклюзивно-ресурсных центров в Житомирской области. Участие в мероприятии приняли председатели объединенных общин и райгосадминистраций области. Встречу провели в Центре развития местного самоуправления в Житомире. Также в планах рабочего визита Марины Порошенко - визит в Центр реабилитации детей дошкольного возраста и ознакомления с системой предоставления услуг этим учреждением