В Одессе более трехсот военных почтили память погибших собратьев
13:40, 31 января 2018Общество
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Сама 28-я бригада в боях с российским агрессором потеряла 144 бойца.
В Одессе триста военных прошли торжественным шествием / скриншот
В Одессе триста военных прошли торжественным маршем, чтобы почтить память погибших собратьев.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Воины 28-й отдельной механизированной бригады на днях вернулись на ротацию из зоны АТО, где с лета защищали украинскую землю.
Сама бригада в боях с российским агрессором потеряла 144 бойцов. Чтобы помянуть погибших военные колонной прошагали по городу. Для этого полиция на несколько часов перекрыла проспект Шевченко. Дорогой воинов приветствовали одесситы.
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