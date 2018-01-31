В Одессе более трехсот военных почтили память погибших собратьев

Сама 28-я бригада в боях с российским агрессором потеряла 144 бойца.

В Одессе триста военных прошли торжественным маршем, чтобы почтить память погибших собратьев.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Воины 28-й отдельной механизированной бригады на днях вернулись на ротацию из зоны АТО, где с лета защищали украинскую землю.

Сама бригада в боях с российским агрессором потеряла 144 бойцов. Чтобы помянуть погибших военные колонной прошагали по городу. Для этого полиция на несколько часов перекрыла проспект Шевченко. Дорогой воинов приветствовали одесситы.