В Житомире Марина Порошенко провела встречу с председателями ОТГ
13:05, 31 января 2018Общество
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Также в планах рабочего визита Марины Порошенко - визит в Центр реабилитации детей дошкольного возраста.
Марина Порошенко прибыла в Житомир / фото УНИАН
Сегодня, 31 января, супруга Президента Украины Марина Порошенко с рабочим визитом находится на Житомирщине.
Как передает корреспондент УНИАН, Марина Порошенко провела встречу по созданию системы инклюзивно-ресурсных центров в Житомирской области.
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Участие в мероприятии приняли председатели объединенных общин и райгосадминистраций области. Встреча состоялась в Центре развития местного самоуправления в Житомире, на улице Михайловской.
Также в планах рабочего визита Марины Порошенко - визит в Центр реабилитации детей дошкольного возраста и ознакомления с системой предоставления услуг этим учреждением.
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