В Житомире Марина Порошенко провела встречу с председателями ОТГ

Также в планах рабочего визита Марины Порошенко - визит в Центр реабилитации детей дошкольного возраста.

Сегодня, 31 января, супруга Президента Украины Марина Порошенко с рабочим визитом находится на Житомирщине.

Как передает корреспондент УНИАН, Марина Порошенко провела встречу по созданию системы инклюзивно-ресурсных центров в Житомирской области.

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Участие в мероприятии приняли председатели объединенных общин и райгосадминистраций области. Встреча состоялась в Центре развития местного самоуправления в Житомире, на улице Михайловской.

Также в планах рабочего визита Марины Порошенко - визит в Центр реабилитации детей дошкольного возраста и ознакомления с системой предоставления услуг этим учреждением.