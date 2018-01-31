В Житомире Марина Порошенко провела встречу с председателями ОТГ

13:05, 31 января 2018
Общество
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Марина Порошенко прибыла в Житомир / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, Марина Порошенко провела встречу по созданию системы инклюзивно-ресурсных центров в Житомирской области.

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Участие в мероприятии приняли председатели объединенных общин и райгосадминистраций области. Встреча состоялась в Центре развития местного самоуправления в Житомире, на улице Михайловской.

Также в планах рабочего визита Марины Порошенко - визит в Центр реабилитации детей дошкольного возраста и ознакомления с системой предоставления услуг этим учреждением.

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