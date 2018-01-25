Задержанный в Румынии экс-директор "Укрспирта" возглавлял банду, планирующую убийство Авакова - ГПУ

Участников преступной группы во главе с бывшим генеральным директором "Украспирта" Михаилом Лабутиным подозревают в умышленном убийстве и нескольких покушениях, в том числе в планировании убийства Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Она отметила, что 19 декабря 2017 года "были одновременно проведены более 60 обысков в различных регионах Украины и задержаны шестеро активных участников преступной организации, Руководителя преступной группировки, которым является бывший директор ГП "Укрспирт".

"По результатам расследования установлено, что участники преступной организации совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории г. Киева, среди которых: умышленное убийство 30.05.2017 советника директора ГП "Укрспирт"; покушение на умышленное убийство 29.03.2017 заместителя руководителя ГП "Укрспирт"; покушение на умышленное убийство 01.05.2017 президента одной из спортивных федераций, с использованием противопехотной мины; покушение на умышленное убийство 23.06.2017 частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства. Кроме того, установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и Министр внутренних дел Украины Аваков А.Б", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Румынии задержали экс-гендиректора государственного предприятия «Укрспирт» Михаила Лабутина.