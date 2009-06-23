В Киев привезли чудотворную икону, которая исцелила Ивана Грозного

В Киев привезли чудотворную Толгскую икону Божьей Матери.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской православной церкви (МП), прибыла святыня из Нежинского Свято-Введенского женского монастыря.

Икона пробудет в храме Покрова Божьей Матери на Оболони (Киев, ул. Приречная, 5а) до 10 июля включительно.

Чтобы иконе успели поклониться все желающие, в храме изменен режим работы: в будние дни он открыт с 9.00 до 18.00, по субботам и воскресеньям – с 7.00 до 19.00.

***С иконой Толгской Божьей Матери связывают несколько чудес. И прежде всего - настоящее спасение. В 1392 году на правой руке Богородицы и левой руке младенца появились капельки миро. По словам очевидцев, чудотворная влага из Толгской иконы исцелила многих людей.

В 1553 году Иван Грозний, посетив Толгу, получил чудесное исцеление от боли в ногах. В знак благодарности он построил в обители каменный собор