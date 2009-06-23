Луценко говорит, что наркодилеры крышуются в УБОП и СБУ

В рамках ликвидации международной наркогруппировки, несколько десятков членов которой уже задержаны, милиция проводит следственные действия для задержания еще 80 сбытчиков наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО. (18 июня в результате совместной операции сотрудников органов внутренних дел стран СНГ в Украине и ряде стран Содружества были арестованы несколько десятков членов организованной преступной группировки, которая распространяла тяжелые наркотики, в частности кокаин – УНИАН).

По словам министра, в начале 2008 года работники отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в АРК получили оперативную информацию о том, что в развлекательных заведениях Крыма и во время проведения Международного музыкального фестиваля «Республика-Z» не установленные лица сбывают кокаин и амфетамин среди молодежи. В результате проверки было установлено, что участники группировки имеют коррумпированные связи во властных и правоохранительных структурах, в частности в УБОП и СБУ. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в ближайшее время руководство МВД проведет закрытую встречу с руководством СБУ и предоставит оперативную информацию об отдельных работниках службы для применения к ним соответствующих мер.

Продолжая тему, министр сообщил, что в наркогруппировку были внедрены специальные агенты МВД. Таким образом удалось выяснить, что в ОПГ входят более 30 человек, в частности, граждане Украины, России, Беларуси, Германии и Казахстана, которые наладили международные каналы поставок кокаина из Латинской Америки в Украину и другие страны, создав таким образом разветвленную сеть его распространения в городах Санкт-Петербург (Россия), Кельн (Германия), Киев, Одесса, Чернигов, Симферополь, Севастополь, Харьков.

Учитывая опасность группировки и ее законспирированный характер, была разработана специальная операция, в ходе которой проведены контрольные закупки наркотиков на сумму свыше 300 тыс. долларов. При этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что во время первой такой закупки из-за непрофессиональных действий отдельных сотрудников СБУ была поставлена под угрозу жизнь агента МВД, который был внедрен в преступную среду. По словам министра, МВД попросило сотрудников СБУ провести санкционированное прослушивание, однако при передаче партии наркотиков работники спецслужбы эту партию изъяли. Благодаря координации действий, сотрудники внутренних дел России разработали детальный план реализации дела для одновременного задержания всех фигурантов. В частности, по указанию заместителя министра внутренних дел Украины Владимира ЕВДОКИМОВА была создана 31 следственно-оперативная группа и принято решение о проведении 30 обысков на территории Украины и России. В результате проведения специальной операции в Санкт-Петербурге, Киеве и Чернигове были задержаны 23 участника ОПГ во главе с лидером украинского преступного звена, жителем Киева.

Во время оперативных мероприятий у преступников было изъято более 7 кг кокаина, марихуана, маковая соломка, экстези, амфетамин, стоимость которых по ценам “черного рынка” превышает 6,2 млн. грн. Кроме того, у членов ОПГ изъято 4 пистолета иностранного производства, патроны, деньги, драгоценности. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на 18 квартир преступников в Киеве, Чернигове, Санкт-Петербурге, автомобили престижных марок и другое имущество на общую сумму более 15 млн. грн.