26 июня на набережной Ялты откроется ледовое шоу.

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО пообещал в честь открытия «Ялта ICE» встать на коньки и вместе с актрисой Анастасией ЗАВОРОТНЮК и российским фигуристом Алексеем ЯГУДИНЫМ торжественно перерезать ленточку, сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Ялты.

В Ялту для участия в шоу планируют приехать трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джон ЦИММЕРМАН, известные фигуристы из Великобритании Фиона ЗАЛДУА и Дмитрий СУХАНОВ, трехкратная победительница итальянской версии проекта «Танцы на льду» Сильвия ФОНТАНА, многократные чемпионы Украины Татьяна ВОЛОСОЖАР и Станислав МОРОЗОВ и другие.

Уникальные номера на льду представит рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по прыжкам в длину через машину на льду, мастер спорта украинец Сергей ЯКИМЕНКО, своим мастерством порадуют жонглеры на льду Альфред и Марина МОРУС.

На открытие шоу будут приглашены бесплатно ветераны, дети-сироты и дети-инвалиды, многодетные семьи. Часть приглашений направлена для детей, отдыхающих в «Артеке», отметили в мэрии Ялты.