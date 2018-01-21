Теракт в Кабуле: СМИ сообщают о 9 погибших украинцах

В результате нападения боевиков на отель в Кабуле "Интернациональ" погибли девять украинцев.

Как пишет ТСН.ua, об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию Кабула.

По данным местных правоохранителей, во время теракта погибли 14 иностранцев: 9 украинцев, один немец, один гражданин Греции и один гражданин Казахстана. Еще двое иностранцев не идентифицированы.

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Напомним, 20 января около 21.00 несколько боевиков напали на отель в Кабуле. По неофициальной информации, там проходила IT-конференция. Сначала правоохранители сообщили, что погибли по меньшей мере пять человек, еще шестеро получили ранения. Среди погибших также двое нападавших, которые были ликвидированы.

Позже стало известно, что среди погибших также есть один гражданин Украины. Однако министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что среди погибших во время нападения на отель в Кабуле может быть больше украинцев, чем сообщалось ранее.