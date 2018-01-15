На ВНО-2018 классы для иностранных языков оснастят аудиопроигрователями

В Украине изменили порядок проведения Внешнего независимого оценивания по иностранным языкам. В частности, помещение для тестирования оснастят устройствами для проигрывания аудиозаписей.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Соответствующие аудиоцентры (аудио проигрыватели, компьютеры и т. д) должны быть с мощностью акустической системы не менее чем 10 Вт, с частотой не хуже 100 Гц – 20 000 Гц.

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Кроме этого определили, что ВНО по иностранным языкам может проходить только в аудиториях на 15 рабочих мест.

Такие изменения связаны с новшествами в ВНО 2018 года, где в тестированиях абитуриентов будут проверять на понимание речи на слух (аудирование).

Напомним, что 9 января началась регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится до 31 января.

Ранее сообщалось, что в 2018-м абитуриенты смогут сдать ВНО шрифтом Брайля.

Минобразования установило минимум в 150 баллов ВНО для поступления в медицинские вузы.