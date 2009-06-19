Сорос нам поможет

Известный миллиардер и филантроп Джордж СОРОС предоставит помощь на 100 млн. долл. странам Восточной Европы, в том числе Украине.

Об этом он заявил в интервью британской газете “Financial Times”.

Средства предназначены для уменьшения последствий экономического кризиса и будут предоставляться неправительственным организациям, которые будут помогать самым бедным слоям населения.

По словам миллиардера, средства преимущественно будут направлены в Украину, страны Балтии, Балкан, частично Центральной Азии и Кавказа.

“В этом регионе произошел спад не из-за его ошибок, поскольку кризис в основном начался на западе, однако произошло так, что больше всего он поразил Центральную и Восточную Европу”, - заявил Дж.СОРОС.

Он также призвал Европейский Союз предоставлять большую помощь странам региона и не ограничиваться только странами-членами ЕС, а поддерживать и соседей, в частности, таких, как Украина.