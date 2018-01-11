В Житомире проходит праздничная выставка художника Супрунчука "Рождественские краски"

В Житомире в Доме культуры развернута выставка художника Юрия Супрунчука "Рождественские краски".

Как передает корреспондент УНИАН, на ней художник представил свои неизвестные работы широкой публике. В основном это - пейзажи.

"Выставка - это моя исповедь, мой экзамен перед зрителем, перед людьми, которые меня знают и интересуются моим искусством", - отметил художник на открытии выставки.

Открыли выставку вчера вечером, а продлится она до 31 января.

Супрунчук юрий родился 11.04.1961 года в Житомире. Учился в художественной школе с 1975 года. Член Национального союза художников Украины с 2002 года. В 2002 году художник получил Благодарность Верховной Рады Украины за творческий вклад и участие в выставке «Творческий мир», посвященной 10-летию Независимости Украинского государства. С 2003 года он -председатель Национального союза Художников Украины в Житомире и Житомирской области. Произведения мастера находятся в частных собраниях и коллекциях Украины и других стран мира.