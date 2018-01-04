Второй фигурант кровавого ДТП в Харькове отказался оспаривать арест

Второй участник резонасного ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался оспаривать арест. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда Харьковской области.

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"По результатам рассмотрения ходатайства об отказе от апелляции коллегией судей принято решение о закрытии апелляционного производства по апелляционной жалобе подозреваемого Геннадия Дронова на определение следственного судьи Киевского районного суда города Харькова от 13 декабря 2017 года о продлении срока применения в отношении подозреваемого Геннадия Дронова меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования в связи с отказом подозреваемого от апелляционной жалобы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил двум подозреваемым в совершении ДТП меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.