Президент Украины Петр Порошенко назвал 6 книг, которые он рекомендует прочитать украинцам.

Об этом глава государства написал в Twitter.

«Из-за напряженного рабочего графика, времени на чтение остается очень мало. Однако среди приобретенных на Книжном Арсенале новинок есть книги, которые мне особенно запомнились. Рекомендую к прочтению», - написал Порошенко.

Первая книга - «Мустафа Джемилев. Несокрушимый» Севгиль Мусаевой и Алима Алиева.

«Это не биография в классическом понимании. Сквозь призму жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева показана судьба крымских татар и борьба нации за свободную жизнь, а также день сегодняшний и проблемы, с которыми сталкиваются крымские татары после аннексии Крыма», - отметил президент.

Еще одна книга, которую рекомендовал президент - «Любомир Гузар. Хочу быть человеком» Екатерины Щеткиной.

Также главе государства понравилась книга «Война с Россией» Ричарда Ширреффа (перевод Лариса Лебеденко, Раиса Ладохина).

По его словам, книга развеивает миф о том, что Запад пытается договориться с Россией, не учитывая интересов Украины, и наглядно показывает, к чему следует быть готовыми в отношениях с Россией.

Еще одно издание, которое он рекомендовал - «Цивилизация. Как Запад стал успешным» Нила Фергюсона.

Читайте такжеПорошенко назвал свои любимые песни украинских исполнителей в 2017 году

По словам президента, это масштабное историко-экономическое исследование о том, как Европе удалось стать центром мировой цивилизации.

Кроме того, он советует обратить внимание на издание «Шевченко от А до Я» Леонида Ушкалова.

Порошенко отметил, что ему очень импонирует творческий взгляд на Шевченко, прежде всего, как на человека, а не только на художника.

«Это светлые и жизнеутверждающие зарисовки о великом украинце, наполненные светом, радостью, верой и надеждой. Эта книга подтверждает, что наше наследие таит в себе огромные сокровища и стоит того, чтобы к нему возвращаться», - добавил он.

Также президенту понравилась книга «Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics» Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой.

«Еще одно художественное издание, которое рекомендую хотя бы просмотреть. Здесь собраны фото монументальных мозаик, которые стали артефактами советских времен. Важное свидетельство эпохи, уходящей в небытие», - написал Порошенко.