В МВД отчитались: массовые мероприятия в новогоднюю ночь прошли без происшествий

В Украине в новогоднюю ночь массовые мероприятия прошли без происшествий.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

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Отмечается, что публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тысяч правоохранителей, из которых 9,6 тысячи сотрудников полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.

«Личный состав Нацполиции, Нацгвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, задействованный в охране правопорядка, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий», - отмечается в сообщении.