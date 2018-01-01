В МВД отчитались: массовые мероприятия в новогоднюю ночь прошли без происшествий
Публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тысяч правоохранителей.
В Украине в новогоднюю ночь массовые мероприятия прошли без происшествий.
Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.
Читайте такжеБолее 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах
Отмечается, что публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тысяч правоохранителей, из которых 9,6 тысячи сотрудников полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.
«Личный состав Нацполиции, Нацгвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, задействованный в охране правопорядка, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий», - отмечается в сообщении.