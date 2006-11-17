Закарпатский облсовет признал ветеранов ОУН-УПА

Депутаты Закарпатского областного совета признали ветеранов ОУН-УПА борцами за свободу и независимость Украины.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН депутат областного совета Андрей СЕРБАЙЛО.

По его словам, Закарпатский облсовет на своей сессии 16 ноября решил признать УПА воюющей стороной во Второй Мировой войне, а ее ветеранов, членов Организации украинских националистов, участников освободительных движений и ветеранов Организации национальной обороны "Карпатская Сечь" - борцами за свободу и независимость Украины.

Областные депутаты поручили управлению социальной защиты Закарпатской ОГА составить реестр этих ветеранов и совместно с финансовым управлением внести предложения относительно их социальной защиты за средства областного бюджета. Одновременно председателю Закарпатского областного совета Михаилу КИЧКОВСКОМУ поручено обратиться к руководству государства по поводу ускорения процесса законодательного признания этих ветеранов.

На сессии также принято решение признать жертвами политических репрессий закарпатцев, которые без приговоров суда были репрессированы осенью 1944 года. Преимущественно, это были мужчины венгерской, немецкой и других национальностей.

Предложение признать участниками Второй Мировой войны закарпатцев, которых вынудили воевать в венгерской армии, пока что отложили - до изучения этого вопроса, сказал А.СЕРБАЙЛО.