Астролог объяснила, почему в войне на Донбассе агрессор обречен на поражение

Заведующая кафедрой астропсихологии Европейского института междисциплинарных исследований и образования Елена Осипенко отмечает, что первая половина 2018 года будет более благоприятна для начинаний, а июль-август будут сложными месяцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции.

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«Первая часть (2018 года – УНИАН) более позитивна для начинаний, чем вторая. Так стоят планеты на небесах относительно земли, что желательно использовать резерв до 26 июля», - отметила астролог и добавила, что наиболее благоприятными днями дня новых дел в начале года будет период с 17 по 27 января.

Следующий такой благоприятный период предвидится с 18 февраля по 15 марта, а далее – с 16 апреля по 26 июня.

Осипенко подчеркнула, что не считает вторую половину года «плохой». «Этот период дан для реконструкции, для ремонта, для подготовки, для написания диссертаций, для всего того, что нужно сделать в текущем режиме», - сказала она.

В то же время, по словам эксперта, самыми сложными месяцами 2018 года будут июль и август.

«В этот период будут две планеты стоять ретроградно. Одна из них – Марс, который бывает раз в два года. И именно на ретроградном Марсе началась война в Украине. Мы очень хотим надеяться на то, что самый лучший период для окончания военных действий, – это ретроградный Марс, на нем нельзя воевать никому никогда», - отметила Осипенко.

Она добавила, что ретроградность Марса говорит о том, что ни одна агрессия, проявленная в это время, не закончится победой агрессора.

Так, отметила Осипенко, в июле-августе не стоит подавать судебные иски, так как ответчик выиграет. Также в это время лучше не покупать автомобили, поскольку они будут ломаться и плохо работать, попадать в неприятные ситуации.

Также, по словам астролога, с 5 октября по 16 ноября лучше не делать пластических операций. В то же время, этот период подойдет для переоценки ценностей, подведения итогов, восстановления отношений после ссор.