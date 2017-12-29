Астролог прогнозирует внезапные позитивные события для Украины в мае 2018 года

Заведующая кафедрой астропсихологии Европейского института междисциплинарных исследований и образования Елена Осипенко ожидает внезапных позитивных событий для Украины в мае 2018 года, которые могут касаться заключения выгодных договоров и изменения статуса страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции.

«Ситуация, которая будет в 2018 году, достаточно интересная для страны. Самая главная планета – это Солнце. Солнце в Украине в первом градусе Девы – земной знак. Уран входит в мае 2018 года в первый градус Тельца. Два земных знака», - сказала Осипенко.

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Это, в свою очередь, отметила она, создает хороший и стабильный «аспект», который первый раз себя проявит в мае.

«Это будет внезапное событие, но достаточно позитивное. Я его охарактеризовала как заключение выгодных договоров, изменение статуса страны. Ведь Солнце – это и президент, это и имидж страны, он будет поднят, то есть, какие-то события будут этому способствовать», - сказала астролог.

В то же время, Осипенко отметила, что до апреля 2018 года «будут достаточно сложные процессы».

«Будут подниматься коррупционные скандалы… Это еще не стабильный период – до апреля включительно. Вот в мае-июне пойдет уже какая-то новая струя, которая поднимет настроение людям, и есть надежда, что ситуация будет меняться к лучшему», - сказала Осипенко.

Кроме того, астролог отметила, что украинский народ никогда не даст расслабиться своим политикам.

«Народ – это Луна. Луна находится в Водолее. Водолей – это свобода и независимость. У нас в крови эта свобода и независимость. Наш народ никогда не станет на колени. Нашим народом будет очень трудно всегда управлять», - сказала она.