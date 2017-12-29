Полиции не хватает видеокамер для фиксации обысков в рамках закона "маски-шоу стоп" - Князев

У полиции не хватает видеокамер для фиксации следственных действий в рамках так называемого закона "маски-шоу стоп".

Об этом председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, хватает ли видеокамер.

"Конечно, нет. Сейчас - конец финансового года. Надо прозрачно объявлять торги (на закупку видеокамер - УНИАН). Если даже сейчас объявлю, на конец финансового года я не успею. Закон действует, но теперь на обыски очереди выстраиваются", - сказал он.

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В то же время Князев уточнил, что некоторое количество видеокамер у полиции имеется.

"У нас же не такая ситуация, что вообще видеокамер нет. Если сегодня ночью уголовный розыск пойдет проводить 71 обыск, то 71 камеру я за вчера и позавчера стягивал со всех регионов. Мне руководители областных управлений жалуются, а я говорю: «Дайте мне, в обед - отдам». Завтра в 6 утра следователи проведут обыски, к обеду эти камеры быстро повезем на государственном бензине в регионы, чтобы там свои обыски проводили. Потому что правоохранительная машина не должна останавливаться", - сказал Князев.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования».

Закон называют "маски-шоу стоп", им, среди прочего, введены обязательная видеофиксация событий во время проведения обысков и запрет на возбуждение уголовных производств в случае, если по данной фабуле дело ранее было закрыто каким-то силовым органом.