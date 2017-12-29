Смертельное ДТП в Германии: украинца отправили в СИЗО

Водителя грузовика, который протарнил полицейское авто в Германии, чем повлек смерть полицейскогй, взяли под стражу.

Как сообщает DW со ссылкой на прокуратуру и полицию города Менхенгладбаха, такое решение судья принял вечером 28 декабря. Мужчину поместили в следственный изолятор.

В полиции отметили, что они не могли предсказать поведение пьяного водителя.

"Полицейские имели лишь две возможности для запланированного контроля грузовика: дождаться его и сопровождать впереди или сзади, подавая водителю сигнал остановки и заставив его съехать с автомагистрали на стоянку", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Германии украинец за рулем грузовика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль патрульной полиции. В результате аварии погибла сотрудница полиции, двое ее коллег получили тяжелые травмы. Содержание алкоголя в крови водителя грузовика составило более 2 промилле, что превышает норму более чем в 10 раз.