Беларусь готова добровольно ограничить поставки шин в Украину

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между правительствами Беларуси и Украины об условиях поставок в Украину пневматических резиновых шин для легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, А.ЛУКАШЕНКО 4 июня подписал соответствующий указ.

Соглашение устанавливает гарантированный объем поставки белорусских шин в Украину по ценам не ниже уровня при их реализации на внутреннем рынке Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО уполномочил Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Украине Валентина ВЕЛИЧКО на проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения.

Соглашение будет временно применяться с даты подписания до его вступления в силу.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2009 года ЗАО «Росава» (Украина) достигло предварительных договоренностей с ОАО «Белшина» (Беларусь) о добровольном ограничении объемов поставки белорусских шин в Украину.

Предварительно было получено согласие ОАО «Белшина» на добровольное ограничение объемов поставок шинной продукции в Украину в размере 450 тыс. штук на 2009 г., при этом цена ввозимого товара должна быть не меньше цены на товар на внутреннем рынке Беларуси. Также был оговорен механизм закрепления такого обязательства - через подписание соответствующего межведомственного Соглашения между Минэкономики Украины и МИД Беларуси на основании письменного обязательства ОАО «Белшина» в адрес ЗАО «Росава».