Традиционный праздник "божоле нуво" - молодого вина, изготовленного в небольшом винодельческом регионе к северу от Лиона, - отмечается в четверг во Франции.

По словам специалистов, в нынешнем году "новое божоле" будет более мягким и менее кислым, чем год назад, при этом вино сохранит отчетливый ягодный аромат, а во вкусе будут преобладать фруктовые нотки.

"Это вино отличается насыщенностью, свежестью и весьма оригинальной ароматической и вкусовой гаммой", - сообщил прессе Жислен де Лонжевьяль, глава объединения виноделов Божоле.

По его словам, нынешним летом виноделы испытали немало тревог, поскольку на смену жаркому июлю пришел необычно дождливый и прохладный август.

"На наше счастье, сентябрь выдался очень благоприятным. Все решается в последние полтора месяца перед сбором урожая, и те виноградари, которые проявили терпение, в итоге получили хорошее вино", - отметил Лонжевьяль.

В отличие от многих народных праздников, уходящих корнями в глубину веков, праздник "божоле нуво" относительно молод: он появился во Франции в середине ХХ века и имел под собой чисто коммерческую основу.

Дело в том, что вино из винограда сорта "гамэ", который традиционно выращивают в Божоле, заметно уступает по качеству гораздо более благородным напиткам из Бургундии и Бордо. В старину доходило до того, что некоторые французские монархи именовали божоле "отвратительным пойлом" и запрещали подавать его к своему столу.

Как правило, божоле не приспособлено к долгому хранению, зато созревает быстрее, чем бургундские вина или бордо, и именно в молодом возрасте отличается богатым вкусовым и ароматическим букетом.

С учетом всех этих обстоятельств виноделы Божоле и пустились на выдумку: они решили провозгласить третий четверг ноября праздником вина нового урожая. Рекламный ход оказался удачным и привел к существенному увеличению роста продаж, а праздник прижился и отмечается теперь не только во Франции, но и за рубежом.

По традиции, старт празднованию дают виноделы из городка Божо. С факелами из виноградной лозы они торжественным шествием выходят на городскую площадь, где уже установлены бочки с молодым вином. Ровно в полночь выбиваются затычки, под хмельные струи подставляются стаканы и кружки, и "новое божоле" начинает ежегодное странствие по Франции и всему миру.

В четверг во всех винных магазинах, кафе и барах Франции с раннего утра активно идет дегустация молодого вина, а во время вечернего ужина едва ли не в каждом французском доме на столе гордо красуется бутылочка-другая "божоле нуво".

РИА "Новости"