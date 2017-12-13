Охраннику Дыминского предъявлены обвинения в сокрытии преступления - Геращенко

С охранника Петра Дыминского Андрея Борща сняты обвинения в совершении смертельного ДТП и предъявлены обвинения в сокрытии преступления.

Об этом сообщил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко на странице в Facebook.

"С охранника Петра Дыминского Андрея Борща, неудачно пытавшегося взять на себя ответственность за своего шефа, сняты обвинения в совершении смертельного ДТП. Вместо этого ему предъявлены обвинения по ст. 396 УК "Сокрытие преступления", - написал Геращенко.

Геращенко добавил, что охранник Дыминского знал кто совершил это преступление и сознательно скрывал это от суда и следствия. "Теперь за это прийдется отвечать по Закону", - подытожил нардеп.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Впрочем, родственники погибшей утверждали, что за рулем был сам Дыминский.

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По словам генпрокурора Юрия Луценко, человека, заявившего, что он был водителем, за рулем в тот момент не было, он специально приехал из Львова и сел за руль.

27 октября начальник Нацполиции Сергей Князев заявил, что в деле о ДТП с участием автомобиля Дыминского завершены все ДНК-исследования всех участников события.

8 декабря в Facebook адвокат Борща Виктор Василюк разместил фотокопию заявления матери Натальи Трилы Марии Трилы, адресованного следователю и прокурору по делу. Мать сообщила о полном возмещении ей ущерба, причиненного в результате ДТП, и отсутствии претензий.

Во вторник, 12 декабря, в полиции сообщили, что 7 декабря следователи объявили подозрение ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса виновнику этого ДТП.

Следствием установлено, что мужчина, который на месте происшествия представился водителем автомобиля-виновника ДТП, не управлял автомобилем, зато собрано достаточное количество доказательств того, что автомобилем управляло другое лицо.