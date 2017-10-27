В полиции сообщили о завершении всех ДНК-исследований в деле ДТП с Дыминским

По делу резонансного ДТП с участием автомобиля бизнесмена Петра Дыминского завершено проведение ДНК-исследований всех участников происшествия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга во Львове, где проходит расширенное совещание руководства Нацполиции Украины, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

«Проведен ряд следственных действий и уже имеем четкую следовую базу с формулами ДНК всех участников происшествия. Исследования по ДНК завершены», - заявил он.

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Председатель Нацполиции также отметил, что это является серьезным сдвигом в данном уголовном производстве.

Что касается неявки Дыминского на допросы, Князев отметил, что документы по принудительной доставке следователь предоставил в органы полиции, которые этим занимаются, но «у нас нет механизма прямой доставки из-за границы. Пока».

Как сообщал УНИАН, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая выполняла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Между тем родственники погибшей утверждают, что за рулем был сам Дыминский.

22 августа внештатный советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминского вызывают на допрос 23 августа. Ему официально вручили повестку на допрос и предупредили, что предложат сдать образец ДНК следователю. Тем временем, по словам Геращенко, Дыминский, который имел статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что пока нельзя утверждать, что Дыминский находился за рулем во время ДТП, а необходимо провести ряд следственных действий. «Я абсолютно четко заявляю о том, что человек, который заявил, что был водителем, за рулем на тот момент не было. Он специально приехал из Львова и сел за руль», - сказал генпрокурор. Он также добавил, что Дыминский не идет навстречу следствию.