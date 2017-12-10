"Гастроли на крови": в Киеве протестовали против вояжей украинских артистов в Россию (фото)

В Киеве активисты устроили акцию "Нет гастролям на крови" в знак протеста против гастролей украинских исполнителей в России, которая является страной-агрессором относительно Украины. Об этом пишет "Радио Свобода"

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"Около двадцати активистов пришли с протестом к Дворцу спорта, где проходила церемония вручения наград от музыкального телеканала М1. Среди 18 артистов, представленных к награде, четверо регулярно посещают с выступлениями Россию: "Время и стекло", Макс Барских, Alekseev, Mozgi", - говорится в сообщении.

Как говорят активисты, эти исполнители в России "не стесняются получать награды из рук политиков и шоуменов, призывающие к вооруженной агрессии против Украины". На четвертом году войны такие действия недопустимы и их нельзя назвать никак иначе, кроме как "гастролями на крови", отмечают участники протеста.

Активисты с ртами, заклеенными российскими флагами со знаком рубля, держали "забрызганные кровью" плакаты с теми лозунгами, которыми сторонники упомянутых артистов и пророссийские деятели оправдывают их действия.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон о гастролях российских артистов. Сообщается, что согласно этому документу организатор гастролей не позднее чем за 30 дней до дня проведения мероприятия должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии артиста, указанные в его документе для въезда на территорию Украины, а также об использовании псевдонимов, принадлежности к творческим коллективам, другую информацию, характеризующую его творческую деятельность. Отмечается, что СБУ в течение 10 дней со дня получения запроса должно дать ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.