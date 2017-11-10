СБУ не запрещало въезд в Украину выступавшему в Крыму итальянскому певцу Сафине - СМИ

Служба безопасности Украины не запрещала въезд в Украину итальянскому оперному певцу Алессандро Сафине, который выступал в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Крым.Реалии.

«Решение о запрете на въезд в Украину Алессандро Сафина не принималось. Такое решение принимается при наличии достаточной информации о факте осуществления общественно небезопасного деяния в независимости от территории его совершения», – сказано в запросе.

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Итальянский оперный певец Алессандро Сафина планировал гастроли в аннекированном Крыму в феврале 2016 года. После того, как Минкульт Украины пригрозил певцу «черным списком», Сафина отменил поездку на полуостров.

Сафина уже въезжал на территорию Крыма после аннексии полуострова Россией. 14 сентября 2015 года у него состоялся концерт в Ялте, отмечает издание.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска.

Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.