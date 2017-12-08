В Черновцах отрицают информацию о бойкоте фильма "Киборги"

В Черновцах руководство кинотеатра «Черновцы» и дворца кино имени Ольги Кобылянской отрицают информацию о том, что они отказались запускать в прокат военную драму об участниках антитеррористической операции «Киборги».

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Как сообщил директор кинотеатра «Черновцы» Руслан Зварун, к нему не обращались с предложением показа этого фильма.

«Кроме того, сейчас у нас идет плановый ремонт большого зрительного зала. Поэтому я заранее уведомил продюсерские компании, что временно все кинопоказы здесь приостановлены. Когда завершится ремонт, мы сможем показать этот фильм», - сказал Зварун.

Одновременно во дворце кино имени Ольги Кобылянской отметили, что от показа «Киборгов» администрация заведения не отказывалась. Показы будут осуществляться в субботу и воскресенье в 10.30 в большом зале.

«Мы не отказывались от показа этого фильма. У нас будет два сеанса в субботу и воскресенье. Афиша о сеансе есть на сайте и на дверях кинотеатра. Фильм «Киборги» будут демонстрировать только два дня, потому что так договорились с дистрибьютором», - сообщили работники кинотеатра.

Как сообщал УНИАН, продюсер фильма «Киборги» Иванна Дядюра в комментарии изданию «Зеркало недели» заявила, что в Черновцах два кинотеатра отказались от показа этой ленты.

Справка УНИАН. Фильм «Киборги» посвящен защитникам Донецкого аэропорта. Он стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино. Производством занималась кинокомпания «Идас-филм». Съемки проходили зимой-весной 2017 года. Общий бюджет фильма - около 48 млн грн, половину из них предоставило Госкино. Режиссер ленты - Ахтем Сеитаблаев, автор сценария - Наталья Ворожбит, продюсер - Иванна Дядюра, оператор-постановщик - Юрий Широкий. Прокат фильма начался 7 декабря, прокатная компания - Ukrainian Film Distribution.