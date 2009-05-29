Инсулиновый завод возвращается в госсобственность

Инсулиновый завод «Индар» возвращается в государственную собственность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО “Индар”.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины неоднократно сообщала, что руководство ГАК “Госмедпром” "с нарушением действующего законодательства, без согласования с Минздравом и без разрешения Фонда госимущества Украины осуществило отчуждение 70,7% ОАО “Индар” в пользу иностранной фирмы".

В марте 2008 года Министерство здравоохранения Украины обратилось в Хозяйственный суд г. Киева относительно правомерности отчуждения 70,7% уставного фонда ЗАО “Индар”.

Верховный Суд Украины 19 мая 2009 года вынес решение о неправомерности отчуждения государственного пакета акций ЗАО “Индар”, что предусматривает возвращение государственного контроля над предприятием.