В Днепропетровской области будут судить коррумпированного подполковника полиции

Военная прокуратура завершила досудебное расследование по делу взяточничества подполковника полиции и направила дело в суд. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины.

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Так, в начале июля текущего года начальник отдела превенции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области требовал от гражданина 1500 гривен взятки за каждое торговое место, либо 5 тысяч в месяц. Деньги злоумышленник хотел получить за непривлечение к административной ответственности за незаконную стихийную торговлю.

Во время очередной передачи части оговоренной суммы неправомерной выгоды в размере 2000 гривен чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас обвинительный акт по делу направлен в Центрально-Городской районный суд Кривого Рога для рассмотрения.