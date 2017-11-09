Посол Канады присоединился к традиционному Всеукраинскому радиодиктанту национального единства (фоторепортаж)

9 ноября 2017 года в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко состоялось написание XVII Всеукраинского радиодиктанта национального единства по случаю Дня украинской письменности и языка.

Участие в радиодиктанте по украинскому языку также принял посол Канады в Украине Роман Ващук. В своем Tiwtter дипломат сообщил, что это для это впервые.

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Кроме того, с Днем украинского языка и письменности, который в Украине отмечают с 1997 года ежегодно 9 ноября, украинцев поздравили послы США и Великобритании Мари Йованович и Джудит Гоф.

"Посол Йованович и команда Посольства США в Украине поздравляют с Днем украинской письменности и языка. #єдина_країна", - говорится в сообщении Посольства США в Украине.

"Поздравляю с Днем украинского языка и письменности", - подчеркнула в свою очередь посол Великобритании Гоф. Она объяснила, почему изучает украинский язык, уже седьмой в ее жизни. "Мне кажется, что этот язык очень мелодичный, логичный и интересный", - подчеркнула Гоф.

"К сожалению, я не разговариваю на украинском настолько свободно, как мне хотелось бы. До того, как я приехала в Украину, я изучала украинский в течение двух месяцев. Сейчас у меня урок раз в неделю - хочу больше, но у меня мало времени. Тем не менее, я стараюсь использовать все возможности говорить, слушать и читать на украинском языке", - заявила дипломат.