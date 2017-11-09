В Днепре уничтожили паркоместа для людей с инвалидностью (видео)

Возле торгового центра в Днепре зарисовали с десяток мест для парковки людей с особыми потребностями. Уничтожение предупредительных символов произошло сразу после того, как штрафы за стоянку на этих участках выросли до более тысячи гривен.

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Белые отметки на асфальте были тщательно закрашены серым, теперь здесь останавливаются обычные водители. Девять мест закрасили по приказу здешней администрации. Закрашиванием асфальта уже занимаются в патрульной полиции. Отдел безопасности дорожного движения должен восстановить разметку.

Администрация торгового центра оправдывается, что восемь специально обозначенных мест есть на центральной линии. Еще столько же - с другой стороны. Впрочем даже эти немногочисленные места для водителей с инвалидностью заняты обычными автомобилистами.

Количество мест для инвалидов и нормы их размещения возле торгового центра будет изучать комиссия. Если нарушение подтвердят, то за зарисованную разметку руководство оплатит штраф и снова возьмется за краску – чтобы восстановить все, как было.

Напомним, с октября водители, которые оставят свое авто на паркоместе для лиц с инвалидностью, заплатят от 1020 до 1700 гривен. За повторное нарушение штраф составит до 2,5 тысяч гривен.