Украинские десантники сменят голубые береты и шевроны

Высокомобильные десантные войска меняют свою форму и возвращаются к цветам, присущим этому роду войск от самого начала его существования. Изменения неизбежны, но не все рядовые десантники относятся к ним положительно, говорится в сюжете ТСН.

Обладатель ордена за мужество Сергей Чип расставаться со своим голубым беретом не хочет. Его он держал у себя и во время защиты Луганского аэропорта, и при обороне Песок. "Все время или в рюкзаке, или в бушлате", - говорит он. И добавляет, что отношение к головному убору особое. "Я знаю, что он хранит. Это точно, ведь это наша защита с неба", - убежден боец. Десантник не скрывает, что расстроен перспективой расстаться с любимой вещью. "Он дался от первых прыжков. С 16 лет мечтал служить в десантных войсках", - пояснил военный.

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Берет цвета неба десантникам вручали после первого прыжка, этот неотъемлемый атрибут ярко выделял род войск на всех парадах. Но если берет одевали только на торжества, то тельняшка почти всегда на десантнике. Эта одежду с бело-голубыми полосами прилегает бойцам просто к сердцу. "Перед началом штурмов надевали тельняшки и береты всегда были у сердца под кителем", - признается воин Олег Дундуков. Боец признается, что он с побратимами понимает необходимость изменений, но береты любить их приучали десятки лет. "Всему нашему поколению будет трудно. Уже следующее поколение, которое не будет знать, возможно, этих традиций, не будет видеть тех голубых беретов и тельняшек, воспримут это нормально", - предполагает он.

Герой Украины Андрей Ковальчук, наоборот, к новой форме относится одобрительно. Офицер, который командовал обороной аэропорта в Луганске, уже носит новый десантный шеврон цвета марун. "Мне нравится. Самый первый десантник был одет в берет именно такого цвета", - говорит нынешний начальник штаба ВДВ.

Именно с такого берета действительно начиналась мировая история десантных войск, а позже, чтобы советский десантник не терялся в строю с другими солдатами, берет изменил цвет. Теперь от советских традиций решили избавиться, еще и потому, чтобы отличаться от врага, который советское наследие активно использует и пропагандирует. "За четыре года войны достаточно своей истории. У нас уже исключены случаи, когда бьют на голове бутылки, купаются в фонтанах. Если посмотреть сайты РФ, то каждый второй – это или пьяный, или сам себя унижает, когда бьет бутылки на голове", - утверждает Ковальчук.

Среди рядовых десантников уже также немало тех, кто не хотел бы иметь с анекдотическими российскими десантниками ничего общего. "Я не хочу носить такой же, как враг. Они его не снимут точно. Возможно, надо снять нам", - говорит воин Тарас с позывным "БК". А Герой Украины, командующий ВДВ Михаил Забродский зовет не забывать подвиги войска в голубых беретах, но и творить свою собственную историю.

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"Это не простой элемент, и с ним связано много воспоминаний, жизней, судеб и славных дел, военной истории тех, кто его носил и продолжает носить сейчас. Но мы также хорошо осознаем, что весной 2014 года началась новая глава в истории ВДВ. Возможно, мы должны были сделать этот шаг 20 лет назад, возможно, три года назад. Сейчас, наверное, пришло время", - считает командир.

Его поддерживает и заместитель по воздушно-десантной подготовке Юрий Галушкина. "Я с 1988 года в Вооруженных Силах Украины, все время в десантных войсках. Я абсолютно нормально эти изменения воспринимаю положительно. Считаю, что ВДВ создало свою историю и имеет право на свою форму одежды", - пояснил офицер.