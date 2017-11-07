"Приказ у меня был остановить машину": Колмогоров заявил, что пограничник сам принимает решение об открытии огня

Освобожденный из-под стражи пограничник Сергей Колмогоров заявляет, что каждый пограничник сам для себя принимает решение об открытии огня согласно ведомственной инструкции о применении оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Колмогоров сказал на пресс-конференции в Киеве.

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«Приказ у меня был остановить машину или задержать и досмотреть, а приказ стрелять или не стрелять в Госпогранслужбе каждый пограничник для себя устанавливает сам, когда он находится в наряде, согласно 200-му приказу», - заявил он.

«Все громкие заявления прокуратуры высосаны из пальца. Все, что говорит прокуратура, не имеет никаких оснований», - добавил Колмогоров.

Как известно, приказ №200 администрации Государственной пограничной службы Украины утверждает инструкцию о применении оружия, боевой техники, вооружения кораблей (катеров), самолетов и вертолетов ГПСУ, специальных средств и мер физического воздействия во время охраны государственной границы и исключительной (морской) экономической зоны Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты Колмогорова и отправил его дело на новое судебное расследование в Приморский райсуд Мариуполя. Также Высший спецсуд освободил Колмогорова из-под стражи.

Председательствующий по делу судья Станислав Кравченко отметил, что мотивы решения суд не изложил из-за нехватки времени, однако полный текст решения будет оглашен в 9.15 9 ноября.

Старшего солдата Колмогорова обвинили в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников в Мариуполе 9 сентября 2014 года. Тогда пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждали, подавал фарами сигналы в море. Пограничники потребовали от водителя остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь. Водитель не пострадал, женщина погибла. В автомобиле находилась супружеская пара из Мариуполя.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 года признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.