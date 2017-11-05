Украинские военные принимают участие в учениях "Кленовая арка-2017" в Польше (фото)

В Польше, на базе Учебного центра Сухопутных войск «Демба», при участии более 460 военнослужащих Вооруженных сил Украины, Канады, Польши и Литвы состоялась торжественная церемония открытия многонациональных командно-штабных учений «Кленовая арка-2017».

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Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, во время торжественного построения были подняты государственные флаги стран-участниц, исполнены государственные гимны Украины, Республики Польша, Канады, Литовской Республики.

Командно-штабные учения «Кленовая арка-2017» пройдут с 5 по 16 ноября с привлечением средств имитационного моделирования при участии военнослужащих многонациональных штабов батальонов и рот.

Нынешние учения организованы под совместным руководством командования Литовско-Польско-Украинском бригады имени Великого гетмана Константина Острожского при наставничестве канадских инструкторов.

Кроме национального персонала командования ЛитПолУкрбриг, Вооруженные силы Украины во время нынешней «Кленовой арки» представляют военнослужащие 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, командование высокомобильных десантных войск ВСУ.