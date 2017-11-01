НСЖУ требует от правоохранителей публичного отчета обо всех фактах избиения журналистов

Национальный союз журналистов Украины требует от правоохранительных органов публично отчитаться обо всех фактах избиения журналистов.

Как говорится в сообщении Национального союза журналистов Украины, в течение октября в Украине избиты пяти журналистов. Инциденты произошли в Киеве и пригороде, а также в Херсонской области.

В частности, в НСЖУ напомнили, что широкий резонанс получило избиение и задержания спецназовцами трех журналистов в Святошинском суде Киева - Дмитрия Реплянчука («Громадське ТВ»), Сергея Лефтера (УНИАН) и Кирилла Малышева («Страна.UA»).

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Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подчеркнул: ситуация с безопасностью журналистов недопустима. Особенно беспокоит то, что агрессию проявляют те, кто должен защищать граждан, в том числе работников СМИ.

"Кроме того, что правоохранительные органы не проводят должным образом расследования случаев нападений на журналистов и СМИ, их сотрудники сами регулярно применяют силу к нашим коллегам. Считаем, что такая ситуация недопустима и требуем публичного отчета от власти и правоохранителей в отношении всех дел, где пострадавшими являются журналисты", - подчеркнул Томиленко.

В сообщении также сказано, что согласно мониторингу «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который Союз проводит совместно с партнерскими организациями, с начала года (10 месяцев) зафиксировано 80 случаев проявлений физической агрессии в отношении журналистов.