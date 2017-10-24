В МВД назвали случайностью задержание корреспондента УНИАН Сергея Лефтера: "Мы приносим извинения"

Корреспондент УНИАН Сергей Лефтер из помещения Святошинского райсуда Киева в автозак попал случайно. Для квалификации действий полицейских нужно, чтобы Лефтер написал соответствующее заявление. Об этом в комментарии УНИАН заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

«В зале суда было много очень журналистов, и большинство из них работало даже во время горячей фазы. Возможно, это был единичный случай (задержание корреспондента - УНИАН), что не является правилом для полиции. Мы извиняемся перед УНИАН и Сергеем Лефтером за то, что ему был причинены такие хлопоты», - сказал Шевченко.

На уточняющий вопрос, почему к Лефтеру применяли силу сотрудники правоохранительных органов даже после того, как он показал им удостоверение журналиста и представлялся корреспондентом УНИАН, спикер ответил: «Они могли ошибиться. Там было довольно жарко. Возможно, удостоверение не увидели. Если будет заявление, то будем разбираться по заявлению. Такое иногда бывает, когда в помещении находится много людей - журналистов и нежурналистов ... Если ваш Сергей чувствует, что по отношению к нему нарушен закон, он может это засвидетельствовать заявлением. Я не видел, что случилось с Сергеем. Результат - он оказался в автозаке. Из автозаке мы его оперативно освободили, потому что у нас никаких претензий к журналистам нет, но в суматохе он мог то, что называется, попасть под горячую руку. То есть, полицейский не разобрался, что он журналист, или мог не убедиться, или допустить ошибку, или что угодно. Чтобы выяснить, для этого нужно написать заявление, чтобы Сергей написал, что случилось».

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Шевченко также отметил, что Лефтера отпустили из автозака, и где он сейчас находится, ему не известно.

«Мне известно, что он освобожден из автозака, и он ошибочно туда попал. Никаких претензий нет. Но механизм ошибки, почему она произошла и в результате чего, без его рассказа, или устного, или изложенного в заявлении, мы не можем выяснить», - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром спецназовцы в Святошинском райсуде задержали корреспондента УНИАН Лефтера и около 30 активистов. По словам Лефтера, у некоторых из них на лицах была кровь. Как сказал корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили. Несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение.

Позже, по словам Лефтера, их отвезли в Шевченковское управление полиции.

23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещение и соорудили баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

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Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время штурма суда были задержаны 30 человек.