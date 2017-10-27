"Вы прошли очень сложное время": пианистка с мировым именем призналась в любви к Украине

Музыка пианистки Кейко Мацуи давно полюбилась украинцам: знаменитая японка, которая уже давно живет в США, ездит к нам с концертами практически ежегодно, и каждый раз на ее выступления приходит все больше людей.

Как признается сама Кейко, в Украине она видит уже целые поколения своих фанов: много людей приходили на ее киевские концерты еще студентами, а теперь приходят уже со своими детьми. А кто-то - и с внуками, пишет Styler.

И со временем, кажется, харизма и обаяние Кейко Мацуи только возрастают. Феномен своей популярности в Украине сама Мацуи объясняет просто: людям полюбились ее простые, но в то же время очень душевные мелодии. Впрочем, с Украиной она связана не только концертной деятельностью.

“За последние несколько лет вы прошли очень сложное время. И даже в Японии люди говорят: “о, я знаю, что ты часто посещаешь Украину с гастролями”. Там придают много внимания Украине. Мне очень хотелось бы, чтобы в Украине было больше спокойного времени. Я вижу, что Украина развивается!” - прокомментировала она.