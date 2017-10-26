"Сюжет фильма ужасов": в музее восковых фигур Перу не знают, как выглядит Леди Гага и Шакира (фото)

Фигуру Леди Гаги обнаружили на днях администраторы фанатского аккаунта певицы в Twitter.

"И дело бы не стоило выеденного яйца (мало ли непохожих восковых фигур в тех же Музеях мадам Тюссо), но у музея обнаружились другие экспонаты - и они больше похожи на сюжет фильма ужасов, чем на звезд", пишет Spletnik.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, на днях в Индии в музее Мадам Тюссо представили свою фигуру Анджелины Джоли.