"Сюжет фильма ужасов": в музее восковых фигур Перу не знают, как выглядит Леди Гага и Шакира (фото)

17:56, 26 октября 2017
Общество
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Экспонаты музея восковых фигур больше похожи на сюжет фильма ужасов, чем на звезд.

Леди Гага / скриншот

Фигуру Леди Гаги обнаружили на днях администраторы фанатского аккаунта певицы в Twitter.

"И дело бы не стоило выеденного яйца (мало ли непохожих восковых фигур в тех же Музеях мадам Тюссо), но у музея обнаружились другие экспонаты - и они больше похожи на сюжет фильма ужасов, чем на звезд", пишет Spletnik.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, на днях в Индии в музее Мадам Тюссо представили свою фигуру Анджелины Джоли.

Шакира / скриншот

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Теги: #восковые фигуры Леди Гага Шакира