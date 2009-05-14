Погода на завтра: ночью - заморозки, днем - тоже ничего хорошего

Завтра ночью в некоторых областях Украины будут заморозки, днем до 20° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 15 мая сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, лишь на севере Левобережья местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в западных, Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, в южной части ночью 6-11° тепла; днем 15-20°, на юге и в Закарпатье 20-25°; в Карпатах ночью заморозки 0-5°, температура днем 10-15° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°, в столице ночью 5-7° тепла, днем 16-18°.