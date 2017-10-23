Безнаказанные богачи: топ-5 самых громких VIP-ДТП последних лет (видео)

На днях в Харькове произошло трагическое ДТП. Внедорожник въехал в толпу людей, погибли 5 человек. За рулем была 20-летняя Елена – приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Ее арестовали на 2 месяца, следствие продолжается.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую "Лексусом". По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии. В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.