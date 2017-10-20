Авария в Харькове: защита Зайцевой говорит, что она употребляла успокоительное

16:13, 20 октября 2017
Общество
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Перед взятием повторных образцов в кабинете следователя Зайцева употребляла успокоительные препараты, утверждает Козырь.

Зайцева на заседании суда / фото facebook.com/nikolay.krivolapoff

Адвокат подозреваемой в совершении ДТП в Харькове Елены Зайцевой заявила, что ее подзащитная принимала успокоительное перед тем, как у нее брали анализы.

Об этом адвокат Юлия Козырь заявила во время судебного заседания 20 октября, передает 112 Украина.

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"Прежде всего, хочу сделать такое заявление: перед взятием повторных образцов в кабинете следователя Зайцева употребляла успокоительные препараты", - адвокат Юлия Козырь.

Она добавила, что и после аварии, однако перед тем, как сдать анализы, Зайцева самовольно принимала успокоительное.

Отметим, речь шла об отобрании анализов дважды - после ДТП и позже, в кабинете следователя.

Как сообщал УНИАН, 20-летняя Елена Зайцева, подозреваемая в совершении ДТП с пятью погибшими в Харькове, находилась под действием опиатов.

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Теги: #ДТП в Харькове#авария в Харькове#Зайцева принимала успокоительное