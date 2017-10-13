Полиция раскрыла покушение на замглавы облсовета Одессы Радковского, задержаны исполнители (видео)

13:21, 13 октября 2017
Общество
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Исполнителей покушения на чиновника выследили во время совместной операции КОРДа и СБУ.

Правоохранители задержали двух мужчин, которых считают исполнителями преступления.

Их выследили во время совместной операции КОРДа и СБУ. У подозреваемых изъяли карабин. Экспертиза подтвердила, что именно из него и стреляли в чиновника. 

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы 4 октября злоумышленник стрелял в заместителя главы облсовета. По предварительным данным, мужчина получил 3 огнестрельных ранения. 

Ранее сообщалось, что в полиции не рассматривают политические мотивы, нападения на замглавы Одесского облсовета Олега Радковского.

Правоохранители считают, что, вероятнее всего, на чиновника напали из-за его бизнеса. По словам очевидцев, мужчина даже не успел дойти до ресторана, как получил ранения. Нападавшие стреляли в спину. 

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Теги: #Радковский покушение Одесса