Полиция раскрыла покушение на замглавы облсовета Одессы Радковского, задержаны исполнители (видео)

Правоохранители задержали двух мужчин, которых считают исполнителями преступления.

Их выследили во время совместной операции КОРДа и СБУ. У подозреваемых изъяли карабин. Экспертиза подтвердила, что именно из него и стреляли в чиновника.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы 4 октября злоумышленник стрелял в заместителя главы облсовета. По предварительным данным, мужчина получил 3 огнестрельных ранения.

Ранее сообщалось, что в полиции не рассматривают политические мотивы, нападения на замглавы Одесского облсовета Олега Радковского.

Правоохранители считают, что, вероятнее всего, на чиновника напали из-за его бизнеса. По словам очевидцев, мужчина даже не успел дойти до ресторана, как получил ранения. Нападавшие стреляли в спину.