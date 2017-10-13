Полиция раскрыла покушение на замглавы облсовета Одессы Радковского, задержаны исполнители (видео)
Исполнителей покушения на чиновника выследили во время совместной операции КОРДа и СБУ.
Правоохранители задержали двух мужчин, которых считают исполнителями преступления.
Их выследили во время совместной операции КОРДа и СБУ. У подозреваемых изъяли карабин. Экспертиза подтвердила, что именно из него и стреляли в чиновника.
Как сообщал УНИАН, в центре Одессы 4 октября злоумышленник стрелял в заместителя главы облсовета. По предварительным данным, мужчина получил 3 огнестрельных ранения.
Ранее сообщалось, что в полиции не рассматривают политические мотивы, нападения на замглавы Одесского облсовета Олега Радковского.
Правоохранители считают, что, вероятнее всего, на чиновника напали из-за его бизнеса. По словам очевидцев, мужчина даже не успел дойти до ресторана, как получил ранения. Нападавшие стреляли в спину.