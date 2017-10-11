В Житомире досрочно начался отопительный сезон

В Житомире сегодня, 11 октября, начался отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, соответствующее решение было принято 11 октября на внеочередном заседании исполкома.

Отмечается, что на такой шаг было решено пойти из-за существенного снижения температуры воздуха в Житомире, хотя изначально планировалось, что отопительный сезон в городе начнется с 12 октября.

С предложением начать подачу тепла на день раньше на исполкоме выступил заместитель Житомирского городского головы Александр Фещенко.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления коммунального хозяйства Житомирского городского совета Александр Марцун, проблем во время отопительного сезона не должно быть.

«У нас за прошлый год было проплачено за потребленный газ 150% от потребности, но есть, к сожалению, задолженность тепловиков за потребленное «голубое топливо» за предыдущие годы в сумме около 69 млн грн, однако уже подписан договор о реструктуризации этих долгов с несколькими фирмами, которые поставляли газ. Степень износа котельных составляет 60%», - отметил Марцун.

Как сообщал УНИАН, 4 октября исполком Житомирского горсовета решил начать отопительный сезон досрочно, с 12 октября.