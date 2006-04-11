Суд закрыл дело о передаче земель Донецкого ботсада Ахметову

Хозяйственный суд Донецкой области закрыл дело по факту передачи 145 гектаров земельных площадей Донецкого ботанического сада коммунальному предприятию "Донецкий экологический инвестиционный проект" в связи с отменой решения горисполкома.

Как сообщили УНИАН в областной прокуратуре, производство по данному делу было начато по иску межрайонного природоохранного прокурора относительно решения исполкома Донецкого горсовета "О предоставлении коммунальному предприятию "Донецкий экологический инвестиционный проект" земельного участка для функционирования целостного имущественного комплекса дендрария Донецкого ботанического сада". Решение горисполкома было принято 17 марта 2004 года.

Суд закрыл производство по делу на основании того, что исполком горсовета 15 марта 2006 года отменил свое решение.

В пресс-службе подчеркнули, что таким образом урегулирован спор об использовании земель ботанического сада, права и интересы истца в лице ботанического сада восстановлены.

Напомним, что в соответствии с решением горисполкома земли Донецкого Ботанического сада были фактически переданы в пользование президенту футбольного клуба «Шахтер» Ринату Ахметову. 10 ноября 2004 г. Президент Украины Леонид Кучма подписал указ, согласно которому площадь Донецкого ботсада была уменьшена на 63 гектара.Во время визита в Донецк весной 2005 г. в качестве Президента Виктор Ющенко заявил о незаконности решения горсовета и о том, что земли Ботанического сада должны быть возвращены государству.